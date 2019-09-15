به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری دیشب در آیین تکریم و معارفه مسوول بسیج رسانه‌ای آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: خوشبختانه در این یک و نیم سال حضور در تبریز و به عنوان فردی که در استان‌های دیگر خدمت کرده‌ام می‌توان به صراحت به وفاق و رفاقت و هماهنگی رسانه‌ای تبریز ندیده‌ام.

وی با تاکید بر اینکه توصیه رهبری در دیدارهای مختلف روی تشکیل جبهه است و همیشه رسانه را مقابل دشمن با تجهیزات تکمیل می‌بیند، گفت: با دشمنی با زیرساخت و هوشمند روبه‌رو هستیم که باید با سرمایه اندک در حوزه مظلوم فرهنگی باید مقابل آنها ایستاد.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت و اعتبارات حوزه فرهنگی ایران با رسانه‌های دشمن را قیاس کنیم می‌توان به دوران تا دندان مجهز بعثی‌ها در مقابل با جبهه دفاع مقدس ایران اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در دو سال اخیر زیر شدیدترین فشارهای روانی عملیاتی دشمن هستیم تا بلکه از داخل نظام را تحت استحاله بگذارند.

صفری ادامه داد: دشمن تا جایی ادامه داد که وزیر امورخارجه خودش با اراجیف خود مدعی شد که ایران جشن چهل سالگی پیروزی خود را نخواهد دید.

وی با تاکید بر اینکه دشمن تلاش می‌کرد تا با فشارهای خود یک ناامنی مدنی در کشور ایجاد کرده و یک انقلاب رنگین ایجاد کند، گفت: یکی از دلایلی که باعث شد تا آنها به اهداف خود نرسند را می‌توان کارکرد مجموعه رسانه‌های ذیل انقلاب نامید.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی با اشاره بر اینکه معمولا سعی دارند تا ضعف خود را بگوییم در حالی که رسانه‌های ارزشی و انقلابی در طول این دوسال عملکرد خوبی نشان دادند، گفت: انعکاس اخبار ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط یک سیستم کاملا ایرانی جواب کوبنده‌ای به دشمنان بود.

صفری اذعان داشت: یکی از ویژگی‌های بسیج رسانه و سایر رسانه‌ها روی توجه به منافع ملی است و آن را همیشه به منافع حزبی و شخصی ترجیح داده‌اند.

وی با بیان اینکه حفظ نظام اسلامی، ولایت‌مداری و انقلاب خط قرمز بوده و هر کسی آن را قبول کند، جزو خودی‌هاست، گفت: در حال حاضر ما نیاز به هم‌افزایی داریم.

صفری با بیان اینکه از یکسال پیش درخواست تغییر رئیس بسیج رسانه از سوی آقای دهقان‌نژاد را داشتیم که بنده تلاش می‌کردم تا همچنان سمت خود را حفظ کند، گفت: البته سردبیری خبر ۲۳، اجرا و کارهای فرهنگی سختی کار را برای این عزیز زیاد کرده بود و بعد از یک سال یک جایگزین مناسب انتخاب شد.

وی با تاکید بر اینکه الان نیاز به تربیت نیروهای انقلابی و فعال رسانه‌ای در شان انقلاب را داریم، گفت: یادگیری روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای و سایبری از جمله موضوعات اساسی کل جهان است که بسیج رسانه می‌تواند با تربیت نیروهای اصلح این امر را تحقق بخشد.