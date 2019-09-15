نظارت بر موتورهای دیزلی در شهر تهران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی لایحه ساماندهی صنایع آلاینده دیزل در محیط‌های کارگاهی و عمرانی شهر تهران، حسن خلیل‌آبادی به عنوان مخالف این لایحه اظهار کرد: من مخالف استانداردسازی ژنراتورهایی که در ساخت و ساز و کارگاه‌های عمرانی شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیستم اما سؤال این است که سهم این ژنراتورها در آلودگی صوتی و هوا چقدر است.

وی ادامه داد: ما موتورسیکلت‌ها و ماشین‌هایی که آلایندگی بالایی تولید می‌کنند را رها کرده و در شرایط کنونی و تحریم، به ژنراتورهایی که برای ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرند، توجه کرده‌ایم. در شرایط کنونی نمی‌توان استانداردی برای این موضوع تعیین کرد.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در موافقت با این لایحه، با بیان اینکه سهم آلایندگی موتورهای دیزلی و شهرسازی نسبت به سایر آلاینده‌ها اگرچه کمتر است، اما مردم از ما برای کاهش این آلاینده‌ها نیز مطالبه دارند، افزود: پیام‌هایی که در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ وجود دارد، شهروندان نسبت به فعالیت موتورهای دیزلی و شهرسازی که امکان استراحت را از آنها گرفته‌اند، شکایت دارند. به درستی مشخص نیست چه تعداد ماشین‌آلات دیزلی از رده خارج در شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نباید تولید آلاینده‌های این ماشین‌آلات را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: می‌توان با ضابطه‌مند کردن و پیشگیری، موجب استانداردسازی این ماشین‌آلات دیزلی نیز شد.

سید حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درباره این لایحه گفت: آنچه در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته است، نظارت نظام مهندسی است چرا که شهرداری تهران در پروژه‌های عمرانی، مسئولیت نظارتی دارد و در این لایحه و دستورالعمل مربوط به آن، بخش نظارت سازمان نظام مهندسی نادیده گرفته شده است.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران نیز درباره لایحه مذکور اعلام کرد: در دو سال گذشته تلاش شده است که آلودگی هوا کاهش یابد؛ این مسئله عزم و دغدغه جدی مدیریت شهری بوده است و موفقیت‌های زیادی نیز سال گذشته حاصل شد که برای تداوم آن، باید اقدامات دیگری در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه از هیچ چیز کوچکی نباید عبور کرد، گفت: در دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی ماشین‌آلات و موتورهای دیزلی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران که در این لایحه پیوست شده است، در تلاش هستیم تا کیفیت و کمیت ماشین‌آلات و موتورهای دیزلی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگرچه به صورت دقیق، آماری از میزان این ماشین‌آلات وجود ندارد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه استفاده از ماشین‌آلات و موتورهای دیزلی در معابر فرعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزود: تأثیر استفاده از این ماشین‌آلات بر ساکنین محلی بسیار زیاد است به همین دلیل لایحه ساماندهی صنایع آلاینده دیزل در محیط‌های کارگارهی و عمرانی شهر تهران، تهیه و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی شورای شهر، امروز به صحن آمده است.