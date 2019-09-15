به گزارش خبرنگار مهر مهر، محمد حیدری ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از ۱۱ آمبولانس جدید در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۰ پایگاه اورژانس در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند؛ اظهار داشت: ۳۳ پایگاه اورژانس در این استان جاده ای و ۱۷ پایگاه شهری است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میانگین فاصله پایگاه های اورژانس در این استان ۲۴ کیلومتر است.

وی ادامه داد: ۲۵۰ نفر در بخش اورژانس چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: آمبولانس های جدید از نوع کمکدار هستند و در مناطق سخت گذر نیز توان حرکت دارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این آمبولانس های دارای تجهیزات پیشرفته هستند.