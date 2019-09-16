فدراسیون فوتبال مقصر اصلی در اتفاقات تیم امید است/ مجیدی وسوسه شد

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره باخت های اخیر تیم فوتبال امید در بازی های تدارکاتی گفت: مجموعه ای از بی نظمی ها باعث شد تا تیم بسیار مهمی همچون امید که می تواند به ایجاد یک نسل فوتبالی کمک کند به این حال و روز دچار شود. من به شخص فرهاد مجیدی انتقاد نمی کنم. نحوه انتخاب مربی توسط فدراسیون برای این تیم را مورد نقد قرار می دهم. عملکرد فدراسیون را نقد می کنم که چرا از کشورهای موفق در رده های پایه الگو برداری نمی‌کند.

کارشناس فوتبال ایران ادامه داد: کشورهای صاحب سبک باتجربه ترین مربی خود را برای فوتبال امید استفاده می کنند. فرهاد مجیدی هر چقدر هم علم داشته باشد تجربه لازم را در این عرصه ندارد.

وی با اشاره به کارنامه ضعیف مربیگری فرهاد مجیدی تصریح کرد: شناخت بازیکن در رده امید تنها به مسائل فنی مربوط نمی شود و باید تمام ابعاد یک فرد را برای پرورش در سطح ملی و حرفه ای در نظر گرفته شود. فرهاد مجیدی می توانست خیلی قدرتمندتر از اینها بیاید و کار را در دست بگیرد. حداقل باید افراد با تجربه را کنار او قرار می دادند تا نتیجه ای خوب در انتظار این تیم باشد.

مربی پیشین تیم های ملی فوتبال ایران درباره بازیکنانی که به صورت دوره ای به اردوی تیم امید اضافه می شوند تا در تمرینات کوتاه مدت شرکت کنند تصریح کرد: در ابتدا باید به موضوع پرورش بازیکن در رده باشگاهی اشاره کرد که بدون شک در حال حاضر فقر بازیکن داریم. همچنین نحوه برگزاری اردوهای تدارکاتی برای بازیکنان امید متفاوت از هر رده دیگری است. آنها را باید کنار هم قرار دهیم تا تبدیل به تیم شده و به یک هدف مشترک برسند. شرایط جسمی بازیکن در چنین سنی می تواند او را به سمت غرور کاذب ببرد و او فراموش کند که در خدمت تیم باشد.

ابراهیمی در ادامه بار دیگر به انتخاب فرهاد مجیدی در راس کادر فنی امیدها ایراد گرفت و یادآور شد: حشمت مهاجرانی از تیم های پایه شروع کرد و به تیم ملی بزرگسال رسید تا روی نیمکت تیم در جام جهانی بنشیند. وقتی در تیم های پایه ملی حاضر شده بود گروه قدرتمندی را برای شناسایی بازیکن و پرورش همان بازیکن ها در نظر گرفت تا بتوانیم پنجعلی و بیانی ها را پیدا کنیم.

وی افزود: فرهاد مجیدی از لحاط فنی مشکلی هم ندارد اما ای کاش خودش قبول نمی کرد. او وسوسه شد. با اسم فرهاد مجیدی برای حضور در تیم امید بازی شد. نمی دانم چقدر باید به این فرمول اشتباه وقت داد که آقایان با اسم ها می خواهند از فشار افکار عمومی خارج شوند. فدراسیون نقش اصلی را در ناکامی ها دارد. امکانات کی روش را با قدرت مدیریتی او به فرهاد مجیدی بدهند و سپس انتظار نتیجه داشته باشند. الان نمی توان فقط از فرهاد مجیدی به عنوان متهم نام برد چون حیطه اختیاراتش محدود است.

کارشناس فوتبال ایران در پایان راجع به استراتژی اشتباه فدراسیون برای تیم های پایه هشدار داد و گفت: فوتبال ایران در رده پایه ها بسیار ضعیف است و در آینده نزدیک هم به مشکلات جدی خواهیم خورد. در فوتبال ایران، استعدادها به سختی کشف می شدند اما اکنون هم هیچ اتفاقی نمی افتد.