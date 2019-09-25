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۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۴۲

معاون اول رئیس جمهور:

رسیدگی به مصدومان حادثه قطار «زاهدان - تهران» با جدیت دنبال شود

رسیدگی به مصدومان حادثه قطار «زاهدان - تهران» با جدیت دنبال شود

زاهدان - معاون اول رئیس جمهور خواستار استفاده از همه امکانات لازم برای رسیدگی به مصدومان حادثه قطار «زاهدان - تهران» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با احمد عی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در جریان آخرین وضعیت حادثه خروج قطار «زاهدان-تهران» از ریل قرار گرفت و دستورات لازم برای رسیدگی‌های اولیه و فوری به پیامدهای این حادثه را صادر کرد.

کد مطلب 4729099

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