به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با احمد عی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در جریان آخرین وضعیت حادثه خروج قطار «زاهدان-تهران» از ریل قرار گرفت و دستورات لازم برای رسیدگیهای اولیه و فوری به پیامدهای این حادثه را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور:
رسیدگی به مصدومان حادثه قطار «زاهدان - تهران» با جدیت دنبال شود
زاهدان - معاون اول رئیس جمهور خواستار استفاده از همه امکانات لازم برای رسیدگی به مصدومان حادثه قطار «زاهدان - تهران» شد.
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