به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که این کشور با مشارکت ترکیه و مالزی برای مقابله با اسلام هراسی شبکه تلویزیونی ویژه‌ای به زبان انگلیسی راه‌اندازی خواهد کرد.

نخست وزیر پاکستان در ادامه تاکید کرد که در پی نشستی که با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در نیویورک داشت، طرفین تصمیم گرفتند تا برای مبارزه با اسلام هراسی و معرفی اسلام حقیقی شبکه تلویزیونی به زبان انگلیسی راه اندازی کنند.

گفتنی است رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه که به منظور شرکت در هفتاد وچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بسر می برد در نشستی با عنوان «مقابله با نفرت‌پراکنی» که به میزبانی مشترک ترکیه و پاکستان برگزار شده بود سخنرانی کرد.

وی دیروز در این نشست بر لزوم مقابله و جلوگیری از نفرت پراکنی تاکید کرده بود.