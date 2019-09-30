۲۴۷ هزار نفر در رشته های بدون کنکور پذیرفته شدند/ نتایج اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده فهرست اسامی ۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفر پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در آزمون سراسری سال ۹۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور امروز دوشنبه ۸ مهرماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

وی افزود: از تعداد ۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفر پذیرفته شده نهایی تعداد ۱۴۰ هزار و ۷۷۱ نفر زن و تعداد ۱۰۶ هزار و ۶۴۵ نفر مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کلیه پذیرفته شدگان برای اطلاع از ثبت نام در کدرشته قبولی ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

وی افزود: اگر مرکزی مدارک و زمان خاصی را برای ثبت نام اعلام نکرده باشد، پذیرفته شده ضرورت دارد با توجه به مفاد اطلاعیه سازمان سنجش با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام در یکی از روزهای چهارشنبه ۱۰ مهرماه و یا شنبه ۱۳ مهرماه ۹۸ به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند. عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

توکلی خاطرنشان کرد: ۲۸۶ هزار و ۲۱۷ داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب اقدام کرده بودند.