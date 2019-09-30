تصادف زنجیره ای در اتوبان قم-تهران

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۰:۱۲ یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای در اتوبان قم به سمت تهران به مرکز اورژانس تهران اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در تیر برق ۲۴۸ ،روبروی شهرک سینمایی رخ داد، که به سرعت اکیپ های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رییس اورژانس تهران گفت: تاکنون اطلاعی از تعداد مصدومین و یا فوتی های حادثه فوق نداریم.

بر اساس این گزارش، در پی این تصادف در حال حاضر ترافیک سنگین در مسیر قم به تهران در محدوده حادثه ایجاد شده که عوامل پلیس راه در محل حضور دارند.