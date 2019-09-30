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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

رییس اورژانس تهران خبر داد؛

تصادف زنجیره ای در اتوبان قم-تهران

تصادف زنجیره ای در اتوبان قم-تهران

ری- رییس اورژانس تهران از تصادف زنجیره ای در اتوبان قم-تهران خبر داد.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۰:۱۲ یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای در اتوبان قم به سمت تهران به مرکز اورژانس تهران اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در تیر برق ۲۴۸ ،روبروی شهرک سینمایی رخ داد، که به سرعت اکیپ های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رییس اورژانس تهران گفت: تاکنون اطلاعی از تعداد مصدومین و یا فوتی های حادثه فوق نداریم.

بر اساس این گزارش، در پی این تصادف در حال حاضر ترافیک سنگین در مسیر قم به تهران در محدوده حادثه ایجاد شده که عوامل پلیس راه در محل حضور دارند.

کد مطلب 4732749

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