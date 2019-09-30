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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۵۴

شعرخوانی عاشورایی در هفتمین نشست طنزآوران نصف جهان

شعرخوانی عاشورایی در هفتمین نشست طنزآوران نصف جهان

اصفهان - شاعران مطرح کشور به شعرخوانی عاشورایی در هفتمین نشست طنزآوران نصف جهان می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست تخصصی طنزآوران نصف جهان روز چهارشنبه در خانه هنرمندان اصفهان  برگزار می شود.

این نشست که در ساعت ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه دهم مهرماه ۹۸ با حضور طنزپردازان اصفهانی برگزار می شود با شعرخوانی عاشورایی همراه خواهد بود.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری اصفهان در این ارتباط اظهار داشت:   نشست طنزآوارن اصفهان، نشست ماهانه طنزپردازان اصفهان است که چهارشنبه دوم هر ماه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: در هر نشست علاوه بر بررسی نقاط قوت و ضعف آثار سه تن از طنزپردازان، مباحثی آموزشی پیرامون تکنیک های طنز نویسی مطرح می کنند، این نشست با نگاه تخصصی و عمیق قصد دارد سطح ادبی و هنری آثار طنز را ارتقاء بخشد.

پوررشیدی با بیان اینکه  خانه هنرمندان اصفهان محل آمد و رفت هنرمندان اصفهانی و پاتوق هنرمندان رشته های (ادبیات، کاریکاتور، طنز، هنرهای تجسمی و...) است ادامه داد: علاوه بر اعضاء دفتر طنز و طنزپردازان اصفهان ورود به این برنامه برای عموم علاقه مندان نیز آزاد است.

کد مطلب 4733349

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