تساوی استقلال و گل ریحان/ کار به وقت های اضافه کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال امروز دوشنبه تیم های استقلال و گل ریحان در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.

ابتدا محمد پاپی (۳۸) برای گل ریحان گلزنی کرد و سپس دیوسالار ( ۴۳ - گل به خودی) گل تساوی را برای استقلال به ثمر رساند.

استقلال در این بازی نسبت به حریف لیگ دسته اولی خود برتر نشان داد. در دقیقه ۲۶ ،اشتباه مدافع گل ریحان باعث شد توپ به مهدی قائدی برسد و او هم پاس مناسبی را در اختیار داریوش شجاعیان قرار داد ولی هافبک استقلال نتوانست از این موقعیت استفاده کند.

در دقیقه ۳۲ تیم گل ریحان با ارسال توپ از کناره ها می توانست به گل برسد اما حسین حسینی دروازه بان استقلال توپ را از آن خود کرد.

در ادامه تیم گل ریحان با شوت از راه دور محمد پاپی در دقیقه ۳۸ توانست نتیجه را یک بر صفر کند و بازیکنان استقلال را به شوک فرو ببرد.

این برتری اما زیاد دوام نیاورد و شاگردان آندره استراماچونی در استقلال توانستند با شوت محمد دانشگر (بعد از برخورد با دیوسالار مدافع گل ریحان) در دقیقه ۴۳ بازی را به تساوی بکشانند.

شروع نیمه دوم با حملات استقلال همراه شد و این تیم سعی داشت به گل برتری دست پیدا کند اما در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم برق ورزشگاه قطع شد تا بازیکنان دقایقی را داخل زمین بمانند و البته تعدادی هم به رختکن رفتند تا برق مجددا وصل شد و بازی با دقایق زیادی تاخیر آغاز شد.

در شروع مجدد بازی استقلال در دقیقه 56 صاحب یک ضربه پنالتی شد که مرتضی تبریزی نتوانست آن را به گل تبدیل کند و دروازه بان گل ریحان ضربه او را مهار کرد. در این صحنه دروازه بان گل ریحان روی مهدی قائدی مرتکب خطا شد.

در ادامه دو تیم صاحب موقعیت هایی شدند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند تا در نهایت این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی به پایان برسد و وقت های اضافه تکلیف تیم برنده را مشخص کند.