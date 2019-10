دانشمند ایرانی برنده جایزه جامعه بیومواد اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فرایبورگ، ملیکا صارم، محقق ایرانی برنده جایزه دکترای جولیا پولاک در سال ۲۰۱۹ میلادی شده است.

این جایزه به دلیل دستاوردهای رساله دکتری این دانش آموخته ایرانی دانشگاه فرایبورگ در ابداع استخوان مصنوعی با قابلیت تسریع روند ترمیم استخوان هایا آسیب دیده به وی تعلق گرفته است.

طبق اعلام کمیته شورای انجمن بیومواد اروپا، او برای رساله دکترای خود در دانشگاه فرایبورگ آلمان به نامRole of Intrinsically Disordered Phosphoprotein Secondary Structure in Bone Biomineralization and Impact of Biomimetic apatite on Endochondral Ossification برنده این جایزه شده است.

جایزه مذکور در اجلاس انجمن دانشمندان جوان بیومواد که ۹تا ۱۱ سپتامبر در درسدن برگزار شده بود به صارم اهدا شد.

صارم طی دوره دکتری در دانشگاه فرایبورگ روی پروژه چند رشته ای فعالیت کرد. او در رساله دکترای خود روی ابداع استخوان مصنوعی با قابلیت تسریع روند ترمیم استخوان‌های آسیب دیده تحقیقاتی انجام داد.

او در سال ۲۰۱۷ میلادی از پایان نامه خود دفاع کرد و رساله دکترای او در چند ژورنال برجسته از جمله نشریه « Advanced Materials and Proceedings of the National Academy of Sciences» نیز منتشر شد.