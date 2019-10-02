ترامپ تلاش دمکرات ها برای استیضاحش را «کودتا» دانست

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه در پیامی توئیتری تلاش‌های دمکرات‌های کنگره این کشور برای استیضاح وی را «کودتا علیه قدرت مردم» دانست.

وی در صفحه توئیتر خود نوشت: همانگونه که هر روز بیشتر و بیشتر باخبر می‌شوم، به این نتیجه می‌رسم آنچه در حال اتفاق است استیضاح نیست، بلکه کودتایی با هدف گرفتن قدرت مردم، رای آنان، آزادی‌های آنان، متمم دوم قانون اساسی، مذهب، ارتش، دیوار مرزی و حقوق خدادادی مردم آمریکا است.