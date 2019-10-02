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۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

معاون سیاسی استاندار کردستان:

کردستان در حوزە فرهنگ و هنر سرآمد استان‌های کشور است

کردستان در حوزە فرهنگ و هنر سرآمد استان‌های کشور است

سنندج – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: استان کردستان سرآمد استان های کشور در حوزە فعالیت های فرهنگی و هنری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، کردستان را سرآمد استان های کشور در حوزه فرهنگ و هنر نام برد و اظهار داشت: این خطه هنرمندان و بزرگان زیادی را در دامن خود پرورده است که خدمات بسیاری به غنای فرهنگ ایران زمین داشته اند.

وی برپایی نهمین نمایشگاه کتاب در کردستان را فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دانست و افزود: علاوه بر در اختیار قرار گرفتن تازه های نشر برای مخاطبان فضای نمایشگاه می تواند محل بحث و گفتگو در مسائل گوناگون فرهنگی و اجتماعی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان یادآور شد: امیدواریم با تلاش متولیان فرهنگی استان همواره شاهد برنامه ها و رویدادهای متفاوت و متعدد فرهنگی و هنری باشیم.

گفتنی است نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب از ۱۰ تا ۱۵ مهر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کردستان با حضور ناشرانی از سراسر کشور، استان و اقلیم کردستان عراق آماده بازدید علاقمندان به حوزه کتاب است.

کد مطلب 4735273

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