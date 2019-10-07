به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شاهرود به مناسبت هفته نیروی انتظامی در محل فرماندهی انتظامی این شهرستان ضمن بیان اینکه مسئله نظم و امنیت آنقدر مهم است که امیر المومنین علی (ع) آن را در کنار تقوا قرار داده است، ابراز داشت: از مؤلفههای امنیت برقراری و ثبات نظم به شمار میرود، نیروی انتظامی طبیعتاً برای انتظام در کشور و نظم و امنیت بسیار زحمتکشیده و تلاش میکنند و یکی از مؤثرترین مهرههایی است که در جایجای زندگی مردم از منزل، خیابان، بیابان و در مرزها این نظام و امنیت را برای کشور به دنبال خواهند داشت.
وی افزود: طی این چهار دهه نیروی انتظامی در دفاع مقدس، مبارزه با اشرار، مقابله با افرادی که میخواهند مواد مخدر را برای نابودی نسل جوان ترویج کنند و در حوزه مبارزه با قاچاق که اقتصاد مقاومتی ما را هدف قرار داده و دیگر عرصههای گوناگون دیگر ورود داشته و جانفشانی و ایثار میکنند، قابلتقدیر است.
قدردان انقلاب باشیم
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه بخشی از این نظم و امنیت در مابقی کشورهای دیگر هم وجود دارد و شاید جلوتر از ما نیز باشند، ابراز داشت: اما اگر کشوری بخواهد روی آرامش ببیند و مردم آن با آرامش و آسایش زندگی کنند طبیعتاً باید نظام و امنیت وجود داشته باشند، برخی از نظمها و امنیتها با اینکارهای مرسوم دنیا پیدا نمیشود زیرا بخشی از آن از دین، اعتقاد و استحکام مباحث اخلاقی و معنوی تولید میشود که باید قدر آن را دانست.
امینی در ادامه تصریح کرد: این بخش از امنیت را دنیا نمیتواند توجه کرده و آن را استحکام بخشد زیرا عوامل آن در کشور ما وجود دارد و امام، شهدا و ائمه اطهار فضائل و کرامتی که امنیت پایدار را بهتر از سایر کشورهای دیگر اجرایی میکند که این مهم در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ما قرار دارد.
وی افزود: قدر انقلاب اسلامی را باید بهتر بدانیم و لذا همه دنیا باید متوجه باشند که اگر میخواهند بهنظام و امنیت همهجانبه مخصوصاً امنیت معنوی و اخلاقی برسند و همه بشریت روی صلح و آرامش ببینند جز با روی آوردن به دین و عمل به دستورات دین راهی دیگر نیست.
پلیس شغل حساس در کشور
فرمانده نیروی انتظامی شاهرود نیز در این مراسم بابیان اینکه فلسفه وجودی پلیس ازاینجا ناشی میشود که پلیس در هر کشور یکی از مشاغل حساس محسوب میشود، ابراز داشت: مجموعهای از فعالیتهای خرد و کلان همه به پلیس مربوط میشود.
سرهنگ علی کریمی در ادامه تصریح کرد: احساس امنیت روانی جامعه، کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناامنی و توصیه سرمایهگذاری داخلی و خارجی تنها بخشی از دستاوردهای پلیس محسوب میشود.
وی افزود: برای ثبات انقلاب، کار و تلاش بسیاری صورت گرفت و بهترین جوانان این مرزوبوم به شهادت رسیدند و لذا در این برهه میبایست ما نیز برای پاسداشت این ارزشها تا پای جان ایستاده و از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
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