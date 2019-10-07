فعالیت ۷۲۵ موسسه حفاظتی و امنیتی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا در حاشیه هشتمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی، در هفته ناجا، اظهار کرد: با شعار «پلیس هوشمند امین مردم» هفته ناجا را آغاز کردیم و شعار پنجمین روز هفته ناجا «پیشگیری اجتماعی و توسعه نظم و امنیت عمومی» است.

وی افزود: امروزه پیشگیری اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های ایجابی در جامعه به وجود می آید.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا تصریح کرد: آنچه در جامعه امروز مطرح است باز تولید نظم بر اساس ارزش‌های دینی است.

سردار شرفی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت، مردم داری، مردم مداری و دفاع از مظلوم وظیفه ما است تا به عنوان تامین کنندگان نظم‌امنیت بر آن فعالیت کنیم.

وی ادامه داد: ما از ارزش‌های امت اسلام و ملت اسلام ‌در جهان حفاظت و مراقبت می کنیم و البته در امورات خود باید از ظرفیت مردمی هم استفاده کرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: برپایی قانون و اندیشه معمار کبیر انقلاب برایمان مهم بود و همچنین مقام معظم رهبری در سال ۸۳ طرحی به عنوان طرح برون سپاری امورات خود به مجلس ارائه کردند و در طرح چهارم به تصویب رسید.

سردار شرفی بیان کرد: در سال ۸۸ موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی تاسیس شد و امروز ۷۲۵ موسسه با صد هزار همیار در محلات در حوزه برقراری امنیت در محلات و مراکز تجاری و اداری در حال فعالیت هستند.

وی افزود: قوای سه گانه کمک کنند تا برخی موانع توسعه را از سر راه موسسات مراقبتی و حفاظتی بردارند تا بتوانیم به فعالیت خود بدون مشکل ادامه دهیم.