پرسنل نیروی انتظامی در حفظ امنیت خدوم و زحمت کش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در بازدید از کلانتری ۱۰۷ فلسطین تهران و دیدار با سردار کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ و کارکنان مجموعه خدوم نیروی انتظامی در این کلانتری، بیان کرد: البته این امنیت کنونی کشورمان به راحتی به دست نیامده و برای رسیدن به آن فداکاری های بسیاری شده است.

وی با تأکید بر اینکه اکنون در منطقه، امن ترین کشور هستیم، گفت: برای ایجاد امنیت در کشور عزیزمان ۳۰۰هزار شهید دادیم که تا همیشه مدیون این جانفشانی‌ها و ایثارگری‌ها هستیم.

سرمایه گذاری در تولید به امنیت نیاز دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع امنیت در حوزه فعالیت تخصصی وزارتخانه، بیان کرد: سرمایه گذاری در این حوزه جایی می رود که امنیت و بازدهی داشته باشد و موضوع امنیت در این حوزه خیلی مهم است.

رحمانی با یادآوری شرایط سخت تحریمی که دشمن برای کشورمان به وجود آورد، گفت: در یکسال گذشته شرایط خاصی داشتیم، دشمن مترصد آن بود که با اعمال تحریم ها کارخانجات ما تعطیل شوند اما نگذاشتیم این اتفاق بیفتند و از این جنگ اقتصادی پیروزمندانه بیرون آمدیم.

در موضوع خودرو از روز اول با مردم صادق بودیم

وزیر صمت در خصوص وضعیتی که در موضوع خودرو به وجود آمده بود، نیز توضیح داد: خودروسازان بیش از یک میلیون خودرو را پیش فروش کرده بودند، اما مشکلاتی پیش آمد که نتوانستند این خودروها را در موعد مقرر تحویل بدهند ، ولی ما از روز اول بنا را بر این نهادیم که با مردم روراست باشیم و واقعیتها را برای مردم بگوییم و مردم نیز پذیرفتند و این قضیه مدیریت شد.

وی با اعلام اینکه در خصوص خودرو به قول‌هایی که داده بود جامه عمل پوشاندیم، تصریح کرد: با یک برنامه ریزی خوب، تولید را افزایش دادیم و خودروسازان را مکلف کردیم که به تعهدات خود بر مبنای همان قیمت اولیه مورد تعهد در قراردادها عمل کنند.

مواظب هستیم که حقوق مصرف کننده رعایت بشود

رحمانی با اشاره به دیگر برنامه ها و تدابیر برای حمایت از مردم، بیان کرد: از سازمان حمایت خواستیم تا قراردادها را مورد نظارت قرار دهد، قیمت‌ها را کنترل کردیم و روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و موردنیاز مردم را در بازار مورد رصد قرار می دهیم و مواظب هستیم که حقوق مصرف کننده رعایت بشود و قیمت ها افزایش نیابد.

او در ادامه اضافه کرد: حتی در برخی موارد قیمت برخی کالاهای کشاورزی آنقدر پایین آمد که ممکن بود به تولیدکننده و کشاورز ضربه وارد شود، پس در این خصوص با وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی این محصولات به توافق رسیدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین راه اندازی و تکمیل سامانه های الکترونیکی را گام مهم دیگری برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و مردم عزیز کشورمان دانست.

رحمانی با اعلام اینکه روند تولید و شاخص قیمت ها در کشور رو به بهبودی است، بیان کرد: در شهریور ماه امسال ۱۲ درصد قیمت هزینه های تولید کننده کاهش داشت که این شاخص مهم بر روی قیمت مصرف کننده در ماه‌های آتی خود را به خوبی نشان می‌دهد و این را مرهون امنیت موجود در کشور عزیزمان هستیم.

خدمتگزاری مردم، افتخار بزرگی است

همچنین رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در سخنان کوتاهی در این دیدار گفت: پرسنل نیروی انتظامی شبانه روز برای حفظ و ایجاد امنیت تلاش می کنند.

سردار کیوان ظهیری با اعلام اینکه خدمتگزاری به آحاد مردم افتخار بزرگی برای ماست، گفت: خود را از مردم و جزیی از مردم می دانیم و در پیشبرد اهدافمان رویکرد اقتدار و مهربانی داریم و با علم پلیسی و قدرت استانداردسازی رفتاری می دانیم کجا برخورد مقتدرانه و در کجا برخورد مهربانانه داشته باشیم.