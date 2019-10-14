۱.۴میلیون بیکار محروم نیازمند شغل/ایجاد شغل برای محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی، در حاشیه «مراسم رونمایی از وب‌سایت مؤکب اشتغال محرومان» که صبح امروز در کمیته امداد برگزار شد، اظهار داشت: این وب‌سایت برای ایجاد اشتغال برای محرومان و ارائه خدمات به جامعه نیازمند شغل رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار محروم در سراسر کشور وجود دارند، افزود: قصد داریم از طریق این وب‌سایت، منابع اولیه برای اشتغال افراد نیازمند و محروم ایجاد کنیم به طوری که آنها می‌توانند در این وب‌سایت ثبت‌نام کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ادامه داد: تأمین سرمایه، ضمانت وام، آموزش کسب و کار، کارآفرینی حرفه‌ای، مشاوره، بازاریابی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ... از جمله اقداماتی است که در جهت ایجاد اشتغال محرومان انجام خواهد شد.

عبدالملکی بیان کرد: همه شرکت‌ها، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی می‌توانند در جهت ایجاد اشتغال محرومان گام بردارند، می‌توانند در این وب‌سایت ثبت‌نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مددجویان فاقد شغل کمیته امداد نیز از سوی همکاران ما ثبت‌نام می‌شوند و از طریق خادمین، کمک می‌شود که نیاز شغلی آنها برطرف شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از همه کارآفرینان و فعالان حوزه اشتغال درخواست کرد برای کمک به محرومان ثبت‌نام کنند و ما قصد داریم شیوه مدل خدمات‌رسانی اربعین را نیز برای اشتغال محرومان فراهم کنیم.