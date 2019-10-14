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۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

معاون اشتغال کمیته امداد خبر داد؛

۱.۴میلیون بیکار محروم نیازمند شغل/ایجاد شغل برای محرومان

۱.۴میلیون بیکار محروم نیازمند شغل/ایجاد شغل برای محرومان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه۱.۴ میلیون بیکار محروم نیازمند شغل در کشور وجود دارد، گفت: از طریق وب‌سایت «مؤکب اشتغال» قصد داریم در جهت ایجاد شغل این افراد اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی، در حاشیه «مراسم رونمایی از وب‌سایت مؤکب اشتغال محرومان» که صبح امروز در کمیته امداد برگزار شد، اظهار داشت: این وب‌سایت برای ایجاد اشتغال برای محرومان و ارائه خدمات به جامعه نیازمند شغل رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار محروم در سراسر کشور وجود دارند، افزود: قصد داریم از طریق این وب‌سایت، منابع اولیه برای اشتغال افراد نیازمند و محروم ایجاد کنیم به طوری که آنها می‌توانند در این وب‌سایت ثبت‌نام کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ادامه داد: تأمین سرمایه، ضمانت وام، آموزش کسب و کار، کارآفرینی حرفه‌ای، مشاوره، بازاریابی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ... از جمله اقداماتی است که در جهت ایجاد اشتغال محرومان انجام خواهد شد.

عبدالملکی بیان کرد: همه شرکت‌ها، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی می‌توانند در جهت ایجاد اشتغال محرومان گام بردارند، می‌توانند در این وب‌سایت ثبت‌نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مددجویان فاقد شغل کمیته امداد نیز از سوی همکاران ما ثبت‌نام می‌شوند و از طریق خادمین، کمک می‌شود که نیاز شغلی آنها برطرف شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از همه کارآفرینان و فعالان حوزه اشتغال درخواست کرد برای کمک به محرومان ثبت‌نام کنند و ما قصد داریم شیوه مدل خدمات‌رسانی اربعین را نیز برای اشتغال محرومان فراهم کنیم.

کد مطلب 4746189
مهناز قربانی مقانکی

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