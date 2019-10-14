سهام آسیایی با توافق تجاری محدود آمریکا و چین جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بهبود روحیه سرمایه‌گذاران که به دنبال اعلام نتیجه مذاکرات تجاری رده‌بالای آمریکا و چین در پایان هفته گذشته رقم خورد، موجب شد امروز سهام منطقه آسیا و اقیانوسیه جهش کند.

اما آن‌چه امروز باعث شد رشد سهام آسیایی محدود شود این بود که انتشار داده‌های جدید نشان داد اقتصاد چین در ماه سپتامبر کمتر از آن‌چه انتظار می‌رفت رشد کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، جمعه گذشته اعلام کرد که افزایش تعرفه‌های ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی به ۲۵ درصد، که قرار بود در ۱۵ اکتبر اجرایی شود، فعلا انجام نخواهد شد.

امروز بازارهای ژاپن به علت تعطیلات رسمی، بسته هستند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۱.۱ درصد جهش کرد.

شانگهای با جهشی ۱.۱۵ درصدی مواجه شد و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۹۰ درصد رشد کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۵۴ درصد بالا آمد، در حالی که کوسپی کره‌جنوبی ۱.۱۱ درصد جهش کرد.

در بازار ارز، یوآن چین ۰.۳۴ درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد و به نرخ برابری ۷.۰۶۲۳ رسید.

ین ژاپن هم ۰.۱۶ درصد در برابر دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱۰۸.۲۲ واحد رسید.