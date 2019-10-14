۲۹ داستان در روز پایانی جشنواره قصه گویی یزد اجرا شد

سید حسین پیغمبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی از ۱۶ مهر آغاز شده است، اظهار داشت: در طول برگزاری این جشنواره در مجموع ۱۶۸ قصه طی پنج روز اجرا شد که ۲۹ قصه امروز اجرا شد.

وی عنوان کرد: امروز در نوبت صبح ۱۳ قصه در بخش زنان و مردان بالای ۱۸ سال اجرا شد که از جمله این قصه ها می توان به بهلول و موش های آهن خوار، گنجشک و پنبه دانه، رضایت نامه، ضربه کاری، سنتی، خرسی که می خواست خرس بماند، کدینو، دختر آفتاب و دیو سیاه، هفت خروس سحر، پسته و هفت برادر، حسن کچل، آدی و بودی و آن بالا، این پایین اشاره کرد.

پیغمبری بیان کرد: در نوبت عصر نیز ۱۶ قصه در بخش زنان و مردان بالای ۱۸ سال اجرا شد که کچل و اسب شاه پریان، پری مهربون کجاست، سپیدار سخنگو، حاکم نادان و دزد بدجنس، تنهایی حاجی نه نه، پری کوچولو، در سایه سار مهربانی، پهلوان علی عسگر یزدی، هدیه فرمانروا، جان شما کجاست، شیرینی های ننه قمر، فیل کوچولو دماغت کو و .... از جمله این قصه هاست.

دبیر اجرایی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی یادآور شد: مراسم اختتامیه نیز روز سه شنبه، ۲۳ مهرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد برگزار می شود و آثار برتر به بخش منطقه ای و ملی راه خواهند یافت.