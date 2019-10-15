نفس شمال شرق تهران به شماره افتاده/کمربندی دماونداولویت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزایی نیکو، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح هنرستان «زینبیه» دماوند که با حضور، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران ، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به استمداد کمک در خصوص تکمیل شدن کمربندی دماوند، اظهار داشت: مسئله شاخص حوزه ما همیشه ترافیک بوده و هست و نفس همه مسافرین و ساکنین و همسایگان حوزه شمال شرق به شماره افتاده است و عمر و وقت و آلاینده های این کمربندی، اولویت مهم این استان کشور است.

میرزایی نیکو با اشاره به مهم دانستن مسئله فرهنگی در شهرستان های دماوند و فیروزکوه گفت: به راستی داشتن یک مجموعه فرهنگی وسیع و پایگاه فرهنگی اختصاصی حق این مردم نجیب شناسنامه دار است.

وی در ادامه در مورد تصفیه خانه و فاضلاب شهرستان دماوند نیز بیان داشت: تکمیل تصفیه خانه و فاضلاب این شهرستان در حیطه مدیران محیط زیست است که تسهیلات آن داده شده اما هنوز هیچ اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است و بدانید که اب مایه حیات است و مردم به آب نیازمند هستند.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از توجه وزارت بهداشت و درمان بر مشکلات این ۲ شهرستان تشکر کرد و اظهار داشت: آگاه باشیم که بدون پشتیبانی و حذف سلسله مراتب و تسهیل امور بهترین دستورات را نیز متوقف می شوند و کاری از پیش برده نخواهد شد.

وی مسئله ورزش و جوانان در شهرستان های دماوند و فیروزکوه را بسیار مهم دانست و ابراز داشت: در خصوص جوانان شهرستان، وزیر ورزش و جوانان دستورات لازم را صادر کرده اند اما بودجه نداریم که بتوانیم آن را سامان ببخشیم.

میرزایی نیکو در ادامه همه مشکلات شهرستان های دماوند و فیروزکوه را یک طرف قضیه عنوان کرد و گفت: مشکل بزرگ دیگر این خطه مسئله کشاورزی و ۲۵۰ هزار تن سیب ممتاز و حدود ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی در فیروزکوه است که نیازمند یاری مسئولان است.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: سد نمرود برای آبرسانی به پایین دست شهرهای فیروزکوه تاسیس شده است اما بیش از ۱۵ سال است که زندگی مردم روستای سله بن معطل مانده است.