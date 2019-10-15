خدمات ویژه بانک ملی ایران برای روشندلان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، روشندلان گرچه از یک نعمت الهی محروم شده اند، اما همه ما باید تلاش کنیم محدودیت های ناشی از این محرومیت برای آنها به حداقل ممکن برسد.

یکی از مهمترین نیازهای انسان امروزی، امکان استفاده از خدمات بانکی است و به صورت طبیعی نباید هیچ کس به هیچ بهانه ای از دریافت این گونه خدمات محروم باشد.

بانک ملی ایران در همین راستا امکانات ویژه ای را برای ارائه خدمات بانکی به روشندلان در نظر گرفته است.

اکنون ۱۳ شعبه این بانک در نزدیکی مراکز پر تردد شهرهای تهران، یزد، قم، بیرجند، شیراز، مشهد، ارومیه، تبریز، سنندج، ساری، بجنورد، قزوین و اردبیل به باجه ویژه نابینایان مجهز شده تا خدمات ویژه به این هموطنان ارائه کند.

فهرست شعب