دولت لبنان تصمیم جسورانه درباره سوریه بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی در لبنان تصمیم سیاسی است که وابسته به خارج است و مانع از این می شود که گامهای اقتصادی به نفع لبنان برداشته شود. سیاست خویشتنداری که از آن سخن می گویند کجاست؟

وی افزود: اخیرا بر اساس توافق میان عراق و سوریه گذرگاه البوکمال بازگشایی شده است و این گذرگاهی اقتصادی و حیاتی برای لبنان و سوریه محسوب می شود و عراقی ها تشنه تولیدات کشاورزی و صنعتی لبنان هستند و به آن اقبال زیادی نشان می دهند؛ اما باید هماهنگی میان سوریه و لبنان برای انتقال کالاها از طریق خط زمینی سوریه انجام شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: این مهم است که دولت لبنان تصمیم جسورانه ای برای گشودن روابط سیاسی با سوریه به نفع لبنان به کار گیرد. اردن با سوریه روابطش را برقرار کرده است و اوضاعش را با کشورهای بزرگ هم سر و سامان داده است، لبنان چه کم دارد؟ امیدواریم که گامهای مثبتی به نفع لبنان برداشته شود.