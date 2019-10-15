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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۷

معاون دبیر کل حزب الله لبنان:

دولت لبنان تصمیم جسورانه درباره سوریه بگیرد

دولت لبنان تصمیم جسورانه درباره سوریه بگیرد

معاون دبیر کل حزب الله لبنان ابراز امیدواری کرد که دولت این کشور تصمیم جسورانه درباره روابط با سوریه که به نفع بیروت است، اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی در لبنان تصمیم سیاسی است که وابسته به خارج است و مانع از این می شود که گامهای اقتصادی به نفع لبنان برداشته شود. سیاست خویشتنداری که از آن سخن می گویند کجاست؟

وی افزود: اخیرا بر اساس توافق میان عراق و سوریه گذرگاه البوکمال بازگشایی شده است و این گذرگاهی اقتصادی و حیاتی برای لبنان و سوریه محسوب می شود و عراقی ها تشنه تولیدات کشاورزی و صنعتی لبنان هستند و به آن اقبال زیادی نشان می دهند؛ اما باید هماهنگی میان سوریه و لبنان برای انتقال کالاها از طریق خط زمینی سوریه انجام شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: این مهم است که دولت لبنان تصمیم جسورانه ای برای گشودن روابط سیاسی با سوریه به نفع لبنان به کار گیرد. اردن با سوریه روابطش را برقرار کرده است و اوضاعش را با کشورهای بزرگ هم سر و سامان داده است، لبنان چه کم دارد؟ امیدواریم که گامهای مثبتی به نفع لبنان برداشته شود.

کد مطلب 4747856

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