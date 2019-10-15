حوزه جوانان و سمن های دماند طی یک سال اخیر بسیار موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری ظهر سه شنبه در نشست هماندیشی سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی شهرستان دماوند که با حضور علیخانی معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: دولت بر اساس سیاستهایش برای عمران و آبادانی و آسایش و امنیت مردم تلاش میکند.
وی گفت: انتظار میرود با حضور جوانان و سازمانهای مردم نهاد بتوانیم با مشارکت فعالان عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امورات شهرستان دماوند را آن طور که شایسته مردم است رقم بزنیم.
صفری بیان داشت: طی یک سال و نیم اخیر در حوزه جوانان و سمنها در شهرستان دماوند اتفاقات بسیار خوبی را شاهد بوده ایم و روند صدور مجوزها تسریع شد و تعداد بسیاری از درخواست ها موفق به اخذ مجوزهای لازم شدند.
فرماندار دماوند اظهار داشت: گروه مشارکت جوانان در شهرستان تشکیل شده است، در این گروه اقدامات مثبتی را شاهد شدیم که به تبع آنها کارگروه های مناسبی تشکیل شدند که این اقدامات نشان میدهد که همه کسانی که دغدغه خدمت به این مملکت و مردم را دارند از همه امکانات و فرصتها در همه حوزههای فرهنگی و اجتماعی اعم از خواهران و برادران به بهترین شکل استفاده میکنند.
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