دو تغییر در ترکیب ایران مقابل بحرین/ بازگشت ابراهیمی و حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا از ساعت ۲۰ در شهر منامه به مصاف بحرین می رود.

مارک ویلموتس تیم ملی ایران را با دو تغییر نسبت به بازی با کامبوج روانه میدان کرده است.

ویلموتس در بازی با کامبوج ایران را با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج‌صفی، میلاد محمدی، احمد نوراللهی، مرتضی پورعلی‌گنجی، کریم انصاری‌فرد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی طارمی، سردار آزمون، محمد محبی و رامین رضاییان روانه میدان کرد.

در بازی با بحرین اما امید ابراهیمی جای احمد نوراللهی را گرفته است. مجید حسینی هم به جای مرتضی پورعلی گنجی که دچار مصدومیت شده بود در خط دفاع بازی خواهد کرد.

به این ترتیب نیروی هجومی ایران با حضور طارمی، آزمون، محبی و انصاریفرد دست نخورده باقی می ماند. درون دروازه هم علیرضا بیرانوند حضور دارد. محمدی در دفاع چپ، کنعانی زادگان و حسینی در دفاع وسط و رضاییان در دفاع راست، خط دفاعی را تشکیل می دهند. در میانه میدان هم حاج صفی و ابراهیمی حضور خواهند داشت.