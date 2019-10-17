  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۲۳:۵۴

مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان:

بیش‌از ۴ هزار زائر پاکستانی توسط هلال احمر اسکان داده شدند

بیش‌از ۴ هزار زائر پاکستانی توسط هلال احمر اسکان داده شدند

زاهدان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۴ هزار و ۷۰۶ زائر پاکستانی از ۱۲ مهر ماه تاکنون توسط نیروهای هلال احمر در میرجاوه و زاهدان اسکان داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، رسول راشکی اظهار داشت: از ۱۲ مهرماه تاکنون ۸۷۱ مصدوم از زائران پاکستانی اربعین از خدمات امدادی جمعیت هلال احمر استان بهره مند شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت ۷۹۷ بیمار و سالمند توسط ولیچرهای هلال احمر سیستان و بلوچستان جابه جا شده اند.

وی توزیع یک هزار و ۵۴۸ تخته پتو  و ۸۲ تخته موکت و ۵۲ دستگاه چادر را از جمله دیگر اقدامات هلال احمر استان برای رفاه حال زائران پاکستانی در مرز میرجاوه و زائر سراهای زاهدان بیان کرد و افزود: ۳۱۶ نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان کار ارائه خدمات به زوار پاکستانی را دنبال می‌کنند.

راشکی در رابطه با آمار اسکان زائران پاکستانی در مرز میرجاوه و زاهدان گفت: تاکنون ۲ هزار و ۸۴۷ نفر در مرز میرجاوه و یک هزار و ۸۵۹ نفر در زائرسراهای تدارک دیده شده برای زائران پاکستانی در زاهدان اسکان داده شده اند.

کد مطلب 4749779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها