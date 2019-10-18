به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۱ آغاز شد. استقلالی ها که روز گذشته موفق شدند فجر سپاسی را در جام حذفی شکست بدهند، در سه دقیقه ابتدایی تمرین امروز در اختیار مارکو مربی بدنساز بودند و مشغول گرم کردن بدن‌های خود شدند.

بازیکنانی که دیروز بازی کردند مشغول تمرینات ریکاوری شدند.

سایر بازیکنان زیر نظر عمر دانسی مشغول تمرینات طراحی شده توسط کادرفنی شدند.

علی‌ کریمی بازیکن ملی‌پوش استقلال امروز در تمرین حاضر شد و در کنار سایر بازیکنان مشغول تمرین شد. همچنین سیاوش یزدانی دیگر ملی‌پوش استقلال که در اردوی تیم ملی دچار آسیب‌دیدگی شد امروز در تمرین غایب بوده و مشغول فیزیوتراپی است.

علی دشتی دیگر غایب تمرین امروز است که با اجازه کادرفنی در تمرین حاضر نشده است.