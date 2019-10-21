فناوری جدید تصویربرداری نحوه شکل گیری تومورها را مشخص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ می گویند شناسایی سریع تومورهای سرطانی، درمان سرطان را با دقت و سرعت بیشتری ممکن می کند و فناوری تصویربرداری جدید این امر را امکان پذیر می سازد.

فناوری مذکور برای بررسی نحوه پیشرفت تومور و نیز تاثیر منفی یا مثبت سلول های ایمنی بدن بر تومور قابل استفاده است. به بیان دیگر بدین شیوه می توان پی برد سلول های ایمنی بدن در نبرد با تومورهای سرطانی چگونه عمل می کنند.

این روش تصویربرداری تا بدان حد پیشرفته است که حتی تغییرات بسیار اندک در بافت های آلوده بدن انسان را نشان داده و ثبت می کند.

دکتر مارک واندرل از پزشکان مرکز تحقیقات التهاب دانشگاه ادینبورگ در این مورد گفته است: ابداع روش تصویربرداری جدید گامی رو به جلو برای بررسی نقش سلول های ایمنی در نبرد با سرطان است و با جمع آوری اطلاعات بیشتر در این زمینه می توان روش های جدیدی برای نابودی تومورها ابداع کرد.