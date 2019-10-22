۳۰ حمله هوایی علیه مناطق مسکونی یمن طی ۱۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که جنگنده های ائتلاف سعودی بیش از ۳۰ بار مناطق مختلف یمن را هدف قرار دادند.

وی تصریح کرد که ائتلاف سعودی طی ۱۲ ساعت گذشته این حملات را انجام داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: «جنگنده‌های سعودی در این ۱۲ ساعت، بیشتر مناطق صعده و حجه را هدف قرار دادند که در پی آن شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند».

وی تاکید کرد که ائتلاف سعودی حمله به جبهه‌های مرزی یمن را تا حد زیادی افزایش داده است، اما با این وجود شبه‌نظامیان ائتلاف نتوانسته‌اند پیشروی کنند.