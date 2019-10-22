حمایت از تصمیمات فدراسیون جودو در نامه به وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اتفاقات اخیر در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ژاپن که منجر به تعلیق موقت فدراسیون جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی شد ، همچنین تخریب رسانه های معاند و جوسازی ها علیه فدراسیون جودو، روسای هیات های استانی با انتشار نامه ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان، حمایت قاطع خود را از فدراسیون جودو و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند .

در متن این بیانیه آمده است:

ما روسای هیات های جودو استان های کشور با اعتقادی عمیق و راسخ به ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که یادگار خون پاک شهدای انقلاب اسلامی است، قاطعانه اعلام می داریم از موضع ریاست فدراسیون جودو که هم سو با مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است دفاع می کنیم.

بدون تردید سناریوی از پیش تعیین شده توسط بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص آقای سعید ملایی چیزی از ارزش های اعتقادی جامعه جودو به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کم نخواهد کرد. البته آغوش جامعه جودو همواره برای بازگشت این قهرمان باز است تا بتواند زیر پرچم مقدس کشورمان در مسابقات المپیک حضور داشته باشد.

لیکن از آنجایی که شواهد بسیاری وجود دارد که نشان از طراحی از پیش تعیین شده این سناریو با همراهی برخی عوامل داخلی برای جامعه جودو و فراتر از ورزش کشور است ، لذا از مسئولان نظام به ویژه دستگاههای امنیتی و نظارتی درخواست اکید داریم تا با بررسی دقیق موضوع برخورد جدی قاطع و قانونی با اشخاصی که منافع ملی ایران اسلامی را به خطر می اندازند، انجام شود.

ما روسای هیات های استانی جودو کشور ضمن اعلام حمایت از ریاست فدراسیون جودو، جناب آقای آرش میراسماعیلی از تصمیمات اتخاذ شده توسط ایشان که همسو با مسئولان نظام و ورزش کشور است، اعلام می داریم.