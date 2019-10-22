ساخت چمدان نانویی با پلاستیک بازیافتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، نمونه پروتوتایپ از یک چمدان هوشمند نانویی ساخته شده که در آن از پلاستیک‌هایی با قابلیت صددرصد بازیافتی استفاده شده است. این چمدان با همکاری مشترک دانشگاه منچستر تولید شده است.

هر ساله ۴۰ میلیون تن پلاستیک تولید می‌شود که چهل درصد از آن‌ها فقط یک‌بار استفاده شده و ۹ درصد آن‌ها قابل بازیافت هستند.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میزان پلاستیک موجود در اقیانوس‌ها از ماهی‌ها فراتر رود. یکی از سدهایی که در مقابل استفاده از پلاستیک‌های قابل بازیافت وجود دارد، موضوع زوال حرارتی این پلاستیک‌ها و همچنین ترکیب مواد با کیفیت پایین در تولید این پلاستیک‌ها است که موجب کاهش عملکرد آن‌ها شده و استفاده مجدد از پلاستیک‌ها را کم می‌کند.

با این حال یک استارت‌آپ نانویی در منچستر به نام گراف‌کیس اقدام به توسعه پتنتی کرده که در آن روشی برای ساخت کامپوزیت پلیمری ارائه شده است. در این کامپوزیت از گرافن و پلاستیک‌های با قابلیت بازیافت صدرصدی استفاده شده است.

این چمدان گرافنی ۶۰ درصد مقاوم‌تر و ۲۰ درصد سبک‌تر از چمدان‌های مشابه در بازار بوده و دوام بالاتری نیز دارد. پلاستیک‌های موجود در این چمدان کاملا قابل بازیافت بوده و چندین بار می‌توان از آن‌ها استفاده کرد در حالی که عملکرد آن‌ها دچار زوال نمی‌شود.