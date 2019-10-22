به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، هفته گذشته قرارداد همکاری میان یک شرکت دانش بنیان و یک شرکت تولید کننده فرش برای استفاده از نانومواد در تولید فرش‌های آنتی‌باکتریال منعقد شد.

سیامک سلیمی مدیر بخش تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان گفت: برای استفاده از نانومواد روی خط تولید، اقدام به نصب نازل‌های ویژه‌ای کردیم که با استفاده از آن می‌توان سطح الیاف را پوشش‌دهی کرد. موفقیت در تولید نمونه‌های اولیه موجب شد تا ۳۰۰ کیلوگرم نانومواد از سوی شرکت تولید کننده فرش سفارش داده شود که این محصول به این شرکت تحویل داده شده است.

وی ایجاد خواص آنتی‌باکتریال را اولین گام برای همکاری مشترک دانسته و توسعه بیشتر محصولات با استفاده از نانومواد را گام بعدی همکاری مشترک دو شرکت دانست و گفت: در حال حاضر تحقیق و توسعه روی ایجاد خواص آنتی‌استاتیک و ضدآتش در فرش‌ها در حال انجام است.