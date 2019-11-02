هنجارشکنان برای شکستن فضای فرهنگی دینی شهر قم انگیزه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید احمد خاتمی در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رئیس دادگستری استان قم که به ریاست آیت الله یزدی و در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد، عنوان کرد: ما معتقدیم مسئولان دادگستری قم برای کار انگیزه دارند.

وی افزود: در قم هنجار شکنان برای شکستن فضای فرهنگی دینی شهر انگیزه دارند و کسی که می‌تواند مقابل این افراد بایستد اجرای قانون است و در این زمینه باید هم کار فرهنگی و هم کار اجرایی صورت گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: احساس بنده این است که دستگاه قضا در مباحث اقتصادی خوب وارد شده، اما در عرصه فرهنگی همچنان کسانی خود را در حصار امن می‌بینند، اینکه اقدامی در مقابل یک فیلم از طرف دادستانی انجام شد، نشان داد که دستگاه قضائی در مباحث فرهنگی هم باید ورود کند.

آیت الله خاتمی خاطرنشان کرد: ما باید نسبت به فضای فرهنگی قم بسیار هوشیار باشیم و نباید شاهد باشیم در مرکز شهر قم چهره هایی دیده شوند که با قم سازگار نیست.