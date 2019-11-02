۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ظهر شنبه با حضور عیسی قبادی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین، علیخانی مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری، خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی عضو کارگروه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین در ابتدای این جلسه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب ' «رونق تولید» و مصوبات کارگروه ارائه کرد.

رئیس سازمان صمت همچنین در ادامه از ثبت نام ۲۳۵ تسهیلات در سامانه بهین یاب امسال خبر داد که تاکنون ۲۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در استان قزوین پرداخت شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین همچنین از ثبت نام ۲۹۵ فقره درخواست تسهیلات در سامانه بازسازی و نوسازی خبر داد و گفت: در استان قزوین تاکنون تعداد ۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده است که در پرداخت رتبه ۳ کشور هستیم.

کامران لشگری معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه در تشریح برش استانی بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت ابلاغی وزارت صمت گفت: سهم استان قزوین از این اعتبار هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی میباشد که با تحقق آن برای پنج هزار ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: تاکنون ۱۶۱ فقره درخواست تسهیلات ثبت شده است و در همین راستا تاکنون ۴۵ طرح جهت اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان به بانکهای عامل استان معرفی گردیده است که سه فقره تسهیلات در استان قزوین از محل تبصره ۱۸ به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین گفت:طی هفته گذشته ۲۶ فقره توسط کمیته بررسی در بخش صنعت مورد بازدید قرار گرفت که ۲۰ مورد موافقت این کمیته قرار گرفت.

دراین جلسه در قالب کارگروه رفع موانع تولید به مشکلات ۵ واحد تولیدی رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.