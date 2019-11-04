«شنای پروانه» در سکوت آغاز شد/ فیلمبرداری در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری «شنای پروانه» نخستین فیلم سینمایی محمد کارت به تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی و سرمایه‌گذاری محمدصادق رنجکشان که از چندی پیش در سکوت خبری آغاز شده بود، همچنان در حال انجام است.

فیلمبرداری این فیلم در مناطق جنوب شهر تهران آغاز شده است. سید مازیار هاشمی به عنوان مجری طرح در این پروژه سینمایی حضور دارد. «شنای پروانه» جهت شرکت در جشنواره فیلم فجر سال جاری آماده نمایش می‌شود.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، پانته‌آ بهرام، علی شادمان، نیره فراهانی، مهدی حسینی‌نیا، ایمان صفا، مه‌لقا باقری، نادر شهسواری و با معرفی آبان عسکری به ایفای نقش می‌پردازند و اسامی بازیگران دیگر این پروژه سینمایی نیز به زودی اعلام خواهد شد.

فیلمنامه این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد، توسط محمد کارت، حسین دوماری و پدرام پورامیری نوشته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: «در جنوب شهر، شنای پروانه طوفان به پا می‌کند.»

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، مدیرصدابرداری: مهدی صالح کرمانی، طراح گریم: عظیم فراین، طراح لباس: غزاله معتمد، طراح صحنه: سعید حسنلو، مدیر تولید: سعید هاشمی، مدیر تدارکات: سجاد نوری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ایمان توکلی، منشی صحنه: سیمین آزادی، عکاس: فتاح ذی‌نوری، مستند پشت‌صحنه: محمدجواد گلزاری، استوری بورد: پوریا هادی زاده، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیگ اشاره کرد.

از جمله آثار محمد کارت می توان به فیلم‌های مستند سینمایی و کوتاه داستانی چون «خون‌مردگی»، «بختک»، «معلق» «آوانتاژ»، «بچه‌خور» اشاره کرد.