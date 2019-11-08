دلار یکماهه ۴.۲ درصد ارزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در شهریور ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۳۹۱ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۹.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۰ هزار و ۹۸۰ تومان و ۱۱ هزار و ۶۴۰ تومان بوده است.

همچنین در شهریور ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ هزار و ۶۳۹ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و ١۳ هزار و ۳۴ تومان بوده است.

در شش ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و ۱۴ هزار و ۵۸۸ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.