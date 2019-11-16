علی جانملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست تیم ملی ایران برابر عراق در مرحله مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۲ اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم پس از شکستی که برابر بحرین داشتیم، مقابل عراق به پیروزی برسیم و شرایطمان را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: در ثانیه‌های پایانی بازی به دلیل بی‌تجربگی و جوان بودن یکی از مدافعان، گل بدی را دریافت کردیم و چون دیگر جای جبران باقی نمانده بود، شکست را پذیرا شدیم.

مدافع پیشین تیم فوتبال سایپا افزود: باید بپذیریم تیم ملی ما هنوز نتوانسته به هماهنگی لازم دست پیدا کند. در خط دفاع و حمله، عملکرد قابل قبولی نداشتیم و نتوانستیم به آنچه که می‌خواستیم، دست پیدا کنیم.

جانملکی تصریح کرد: در سال‌های گذشته همیشه برابر عراق نتایج خوبی نگرفتیم و نتوانستیم این تیم را شکست دهیم؛ حتی در زمانی که کی‌روش هم سرمربی تیم ملی ایران بود، باز هم مقابل عراق برنده نبودیم اما امیدوارم این دو شکست، درس عبرت و تجربه برای ما شود که در دیدارهای دور برگشت، عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نباید ناامید شویم چرا که هنوز چهار بازی تا پایان دور برگشت باقی مانده است، گفت: به طور حتم تیم کامبوج و هنگ‌کنگ را به راحتی شکست خواهیم داد اما باید در برابر بحرین و عراق، یک بازی منطقی را ارائه دهیم.

مدافع پیشین تیم فوتبال سایپا بیان کرد: یکی از پوئن‌هایی که در بازی‌های برگشت به نفع ایران خواهد بود، دو بازی برابر بحرین و عراق است که در تهران برگزار خواهد شد و ما می‌توانیم از این امتیاز میزبانی به بهترین نحو استفاده کنیم، مطمئناً تماشاگران و هواداران فوتبال ایران، تیم ملی را تنها نخواهند گذاشت که این مسئله می‌تواند کمک مفیدی به ویلموتس و بازیکنانش باشد.

جانملکی با بیان اینکه اتفاقاتی که در روزهای قبل از دیدار برابر عراق و برگزاری اردو برای سرمربی تیم ملی رخ داد، در این بازی بی‌تأثیر نبود، افزود: در بازی روز گذشته، تیم ما ناهماهنگ بود ولی نباید امیدمان را از دست بدهیم بلکه باید به سرعت خود را برای دور برگشت آماده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عراق این روزها برای ما یک گربه‌ سیاه شده و نمی‌دانم چرا بازیکنان ما مقابل تیم ملی عراق، دچار استرس شدند و نتوانستند بازی همیشگی خود را ارائه دهند اما این تابو باید شکسته شود و تیم ملی کشورمان در دور برگشت و با حمایت هواداران، باید عراق را شکست دهد.