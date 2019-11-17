۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۹ میلیارد تومان در قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نبیل ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن جلسات دفتر استاندار قزوین برگزار شد، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب و مصوبات کارگروه ارائه کرد.

رئیس سازمان صمت همچنین در ادامه از ثبت نام ۲۹۱ تسهیلات در سامانه بهین یاب در سال ۹۸ خبر داد که تاکنون ۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۹ میلیارد تومان در استان قزوین پرداخت شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین همچنین از ثبت نام ۲۹۵ فقره درخواست تسهیلات در سامانه بازسازی و نوسازی خبر داد و گفت: در استان قزوین تاکنون تعداد ۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده است که در پرداخت رتبه سه کشور را کسب کرده ایم.

لشگری معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه در تشریح برش استانی بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت ابلاغی وزارت صمت گفت: سهم استان قزوین از این اعتبار هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی است که با تحقق آن برای پنج هزار ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: تاکنون چهار فقره تسهیلات در استان قزوین از محل تبصره ۱۸ به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین افزود: طی هفته گذشته ۲۹ فقره توسط کمیته بررسی در بخش صنعت مورد بازدید قرار گرفت که ۲۵ مورد موافقت این کمیته قرار گرفت.

دراین جلسه در قالب کارگروه رفع موانع تولید به مشکلات ۷ واحد تولیدی رسیدگی شد.