مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور اوضاع مساعدی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز، روز یکشنبه در نشست خبری که در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به نقش مصرف صحیح آنتی‌بیوتیک‌ها در کنترل بیماری‌ها، اظهار داشت: از آنجا که مصرف ناصحیح این دارو رواج پیدا کرده، وزرای بهداشت به سازمان بهداشت جهانی تعهد داده‌اند که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را به شکل جدی کنترل کنند، چرا که مصرف غلط آنتی‌بیوتیک‌ها حتی می‌تواند بر سلامت نسل آینده نیز اثرگذار باشد.

وی با اشاره به جمله‌ای در موزه تاریخ پزشکی مبنی بر این‌که دارو اگر کم نباشد، غذا نیست، تصریح کرد: پس باید جلوی خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو را بگیریم. البته در این زمینه نمی‌توانیم تنها مردم را مقصر بدانیم؛ چرا که داروخانه‌ها نیز طبق درخواست مشتری اقدام به ارائه دارو به او می‌کنند که این روند بسیار غلطی بوده و امیدوارم با اجرایی شدن نسخه الکترونیک سلامت، این قبیل تخلفات را شاهد نباشیم.

رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری ایدز در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش به کودکان و خانواده‌ها، اظهار کرد: البته نمی‌توان از نقش پزشکان هنگام تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها غافل بود. یک پزشک باید پس از طرح حداقل ۱۰ سوال تخصصی به این نتیجه برسد که باید آنتی‌بیوتیک تجویز کند یا خیر. امروزه شرکت‌های دارویی مقدار زیادی پول خرج می‌کنند تا داروی جدید به بازار وارد شود. آنتی‌بیوتیک‌ها نیز هر ۱۰ الی ۱۵ سال یکبار ممکن است نوع جدیدی از آنها وارد بازار شود. پس همین موضوع بر اهمیت وجود گایدلاین‌هایی برای مصرف صحیح آنتی‌بیوتیک را نشان می‌دهد.

محرز با بیان اینکه اکنون در خاورمیانه اوضاع خطرناکی برای بیماری‌های عفونی حاکم است، ادامه داد: به جز نسخه‌نویسی صحیح باید به نقش کنترل میزان آنتی‌بیوتیک موجود در مواد غذایی نیز اشاره کرد و آنها را مهم دانست. در حال حاضر کشور ما نیز در زمینه‌ مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک که منجر به بروز مقاومت میکروبی می‌شود، اوضاع مساعدی ندارد.

رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری ایدز، با تاکید بر فواید مصرف واکسن HPV، گفت: در کشور معمولا نوع 6 و ۱۱ این ویروس رواج دارد که نمی‌تواند منجر به سرطان‌های رحمی شود، اما با توجه به اینکه می‌تواند در ناحیه تناسلی ایجاد تبخال یا زگیل کند، می‌تواند به مشکلات دیگری مانند طلاق در خانواده‌ها منجر شود.