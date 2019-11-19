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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

معاون راهداری زنجان:

تمام جاده های اصلی و فرعی زنجان باز است

تمام جاده های اصلی و فرعی زنجان باز است

زنجان معاون راهداری زنجان گفت: با تلاش راهداران تمام جاده های اصلی و فرعی استان زنجان که از شامگاه دیروز به دلیل بارش شدید برف مسدود بود، بازگشایی شد.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  با توجه به بارش سنگین برف در استان زنجان راه های اصلی و فرعی استان شامگاه دیروز( دوشنبه)مسدود شده بود که امروز با تلاش راهداران تمام جاده های اصلی و فرعی بازگشایی شد. 

وی با اشاره به تدوام بارش برف در نقاط مختلف استان زنجان،  افزود:  راهداران در همه محورهای مواصلاتی استان زنجان در حال برف روبی و بازگشایی محورها هستند و رانندگان در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند. 

معاون راهداری استان زنجان گفت: تردد در گردنه های کوهستانی استان زنجان  به سختی صورت می گیرد و رانندگان حتما برای تردد در تمام جاده های این استان از زنجیر چرخ استفاده کنند. 

یوسفی  با بیان اینکه راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای استان زنجان مسدود است، گفت: راهداران در حال بازگشایی راه های مسدوده شده هستند و به زودی محورهای روستایی هم بازگشایی خواهند شد. 

وی ابراز کرد: رانندگان قبل از سفر از وضعیت راه ها باخبر شده و بعد اقدام به سفر کنند. 

کد مطلب 4775653

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