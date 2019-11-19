تمام جاده های اصلی و فرعی زنجان باز است

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش سنگین برف در استان زنجان راه های اصلی و فرعی استان شامگاه دیروز( دوشنبه)مسدود شده بود که امروز با تلاش راهداران تمام جاده های اصلی و فرعی بازگشایی شد.

وی با اشاره به تدوام بارش برف در نقاط مختلف استان زنجان، افزود: راهداران در همه محورهای مواصلاتی استان زنجان در حال برف روبی و بازگشایی محورها هستند و رانندگان در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

معاون راهداری استان زنجان گفت: تردد در گردنه های کوهستانی استان زنجان به سختی صورت می گیرد و رانندگان حتما برای تردد در تمام جاده های این استان از زنجیر چرخ استفاده کنند.

یوسفی با بیان اینکه راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای استان زنجان مسدود است، گفت: راهداران در حال بازگشایی راه های مسدوده شده هستند و به زودی محورهای روستایی هم بازگشایی خواهند شد.

وی ابراز کرد: رانندگان قبل از سفر از وضعیت راه ها باخبر شده و بعد اقدام به سفر کنند.