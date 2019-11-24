عباس حاج کناری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان رقابتهای لیگ برتر و فراز و فرودهای این مسابقات اظهار داشت: برگزاری رقابتهای لیگ در گام نخست، کمک بزرگی به بحث اقتصادی اهالی کشتی می کند و می تواند منبع درآمد خوبی برای کشتی گیران و مربیان باشد. ضمن اینکه در مباحث فنی هم کمک شایانی به شناسایی چهره های جوان و مستعدی خواهد کرد که می توانند با قرار گرفتن در مسیری درست و سازنده به جایگاه رفیعی در کشتی دست یابند.

وی در خصوص سطح کمی و کیفی لیگ برتر تصریح کرد: در مجموع می توان نسبت به لیگ برتر امسال نگاه مثبتی داشت چراکه استارت خوبی برای برگزاری جدی و متفاوت این مسابقات زده شد. البته در بحث فنی شاهد آزمون و خطاهایی هم بودیم که امیدوارم با استفاده از نقاط ضعف و قوت، پیکارهای سال آینده با کمیت و کیفیت بهتری برگزار شود.

مربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: کادر فنی تیم ملی هم می تواند با حضور مستمر در رقابتهای لیگ برتر شاهد و ناظر سطح مبارزات کشتی گیران باشد و در نهایت چهره های خوبی را از دل این مسابقات شناسایی و جذب کند. ما همواره در سالهای قبل هم توانسته بودیم نفرات شایسته و توانمندی را از همین رقابتهای لیگ جذب کنیم و به سطوح ملی برسانیم.

حاج کناری در ادامه به اهمیت المپیک و اقدامات لازم برای کسب موفقیت در این آوردگاه بزرگ اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت کشتی در المپیک، لزوم نگاه المپیکی به این رشته است که باید در تمامی سطوح مدیریتی ورزش و فدراسیون کشتی اعمال شود. ما پتانسیل ارزشمندی را در اختیار داریم که نه تنها در المپیک ۲۰۲۰ توکیو بلکه در المپیک ۲۰۲۴ هم توانایی کسب نتایج مطلوب را دارند.

وی افزود: عامل دیگر کسب موفقیت علاوه بر حمایت های همه جانبه از کشتی گیران و مربیان این است که کادر فنی اختیار عمل برای پیاده کردن برنامه های خود را داشته باشد. این بدان معناست که کادر فنی شرایط اجرا شدن کامل برنامه های مدون خود را داشته باشد و در طول مسیر برای رسیدن به المپیک به مشکل و مانع خاصی برخورد نکند.

قهرمان اسبق کشتی جهان در پایان گفت: کشتی آزاد ایران هنوز چهار سهمیه المپیک را کسب نکرده که باید در طول رقابتهای گزینشی به این هدف بزرگ دست یابد. ما زمان نسبتا خوبی داریم و می توانیم سهمیه های المپیک را تکمیل کنیم اما باز هم تاکید می کنم که باید متولیان امر با نگاه المپیکی به این مقوله توجه داشته باشند.