انجام ۶۰ عملیات امدادی توسط هلال احمر البرز/ امدادرسانی به ۱۸۷نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین وطنی اظهار کرد: با توجه به گزارشات مرکز کنترل عملیات امداد و نجات هلال احمر استان البرز، از تاریخ یکم تا سی‌ام آبان ماه سال جاری، توسط نجاتگران هلال احمر این استان به ۶۰ مورد از حوادث یک ماه اخیر امدادرسانی شد.

وی افزود: از این تعداد ۴۰ مورد حوادث جاده ای، ۶ مورد خدمات حضوری، ۱ مورد حوادث کارگاهی و صنعتی، ۱ مورد حوادث مناسبتی، ۳ مورد حوادث شهری، ۳ مورد حوادث سیل و آب گرفتگی، و ۶ مورد نیز حوادث کوهستان بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: در عملیات های اخیر به ۱۸۷ نفر آسیب دیده از حوادث، خدمات امدادی ارائه شد که از این میان سهم حوادث جاده ای با ۱۳۸ نفر، خدمات حضوری ۷ نفر، حوادث مناسبتی ۱ نفر، حوادث سیل و آبگرفتگی ۲۵ نفر، حوادث شهری ۷ نفر، حوادث صنعتی و کارگاهی ۱نفر و حوادث کوهستان نیز با ۸ نفر مصدوم همراه بود.

وطنی افزود: عوامل عملیاتی جمعیت هلال احمر استان به ۵ نفر از مصدومان این حوادث، خدمات درمان سرپایی ارائه شد و همچنین ۳۴ نفر از مصدومان نیز جهت تکمیل چرخه بهبودی، به نزدیک ترین مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: در جریان عملیات های امداد و نجات این ماه ، ۷۱ تیم عملیاتی با استعداد ۱۹۸ نفر نیروی کادر و داوطلب و مجموع ۵۶ مورد آمبولانس اعزام شده و همچنین ۶ مورد عملیات رها سازی، خدمات امداد و نجات به هموطنان و مسافران سطح استان ارائه شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز افزود: همه پایگاه ها امدادونجات بین شهری استان آمادگی کامل برای اسکان اضطراری مسافران در محورهای مواصلاتی را دارند و شماره ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هموطنان در سطح استان خواهد بود.