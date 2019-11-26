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۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

ناظم الشریعه در گفتگو با مهر:

نباید با افغانستان بازی می‌کردیم/ کیفیت از کمیت مهمتر است

نباید با افغانستان بازی می‌کردیم/ کیفیت از کمیت مهمتر است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران دلایل مخالفتش با حضور تیم ملی افغانستان در تورنمنت بین المللی مشهد را عنوان کرد.

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره منتفی شدن حضور کویت و افغانستان در تورنمنت بین المللی فوتسال مشهد، گفت: اعتقاد دارم کیفیت مهمتر از کمیت است. تمام تیم ها برایمان قابل احترام هستند و رنکینگ جهانی حریفان برای برگزاری بازی تدارکاتی مهم است. ما در این چند سال با تیم های خوب اروپایی بازی کرده ایم و از سوی دیگر نباید در سال جام ملت ها، با تیم های آسیایی از جمله افغانستان بازی کنیم.

وی افزود: اگر هم با حضور کویت در این تورنمنت موافقت کردیم به خاطر این بود که این تیم چند سال از فوتسال آسیا دور بود. به هر حال این تورنمنت را با حضور بلاروس، اسلواکی و ایران برگزار می کنیم.

به گفته سرمربی تیم ملی فوتسال، اردوی این تیم برای تورنمنت مشهد از روز پنجشنبه همین هفته در مشهد آغاز می شود. این تورنمنت بین المللی طی روزهای دهم تا سیزدهم آذر برگزار می شود.

کد مطلب 4781206

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