مصرف بنزین ۱۹ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸.۸.۲۴ لغایت پایان روز ۹۸.۰۹.۰۳ ، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸.۰۸.۲۳ (قبل از اجرای این طرح) حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به آمارهای غیر رسمی که در برخی از جراید منتشر شده است، ضمن رد آمارهای مذکور، متوسط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه سال جاری، ۷۵ میلیون لیتر اعلام می کند.