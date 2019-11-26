  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۱

وزارت نفت اعلام کرد

مصرف بنزین ۱۹ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

مصرف بنزین ۱۹ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

وزارت نفت اعلام کرد با اصلاح قیمت بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی، میزان مصرف بنزین در کشور روزانه ۱۹ میلیون لیتر کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸.۸.۲۴ لغایت پایان روز ۹۸.۰۹.۰۳ ، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸.۰۸.۲۳ (قبل از اجرای این طرح) حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به آمارهای غیر رسمی که در برخی از جراید منتشر شده است، ضمن رد آمارهای مذکور، متوسط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه سال جاری، ۷۵ میلیون لیتر اعلام می کند.

کد مطلب 4781390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خبرگزاری ها نمی‌توانند حقیقت بگن سردار میگه 105
    • علیرضا IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام..من مصرف کننده بنزینم ولی دولت باید از مدارس شروع کند و اهمیت محیط زیست را در مدرسه اموزش دهد و همین عامل هم باعث فرهنگ سازی و کاهش مصرف می شود
    • امیرحسین IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مشخصه با سه برابر شدن قیمت ینزین مصرفش کاهش پیدا میکنه. الان این حرفو زده که چی؟ فکر میکنه کار خیلی بزرگی کرده؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها