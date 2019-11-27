خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت گوجه‌فرنگی در سطح بازار هستیم و قیمت این محصول در برخی نقاط از ۱۵ هزار تومان نیز فراتر رفته است و باعث شده تا بسیاری از مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند.

استان بوشهر به عنوان قطب تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در کشور شناخته می‌شود ولی در استان بوشهر نیز با وجود قرار گرفتن در فصل برداشت این محصول شاهد رشد قیمت به صورت چند صد درصدی بوده‌ایم.

افزایش تقاضا در نقاط مختلف کشور باعث رشد قیمت گوجه‌فرنگی شده است و این محصول با تعداد مشتریان بسیار زیادی روبرو است و این موضوع سبب شده است که میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشته و قیمت محصول به شدت افزایش یابد.

از حدود یک ماه پیش برداشت محصول گوجه‌فرنگی در استان بوشهر آغاز شده است و انتظار می‌رود طی روزهای آینده برداشت این محصول در مزارع استان به اوج خود برسد و این افزایش تولید می‌تواند باعث ککاهش قیمت شود.

پیش‌بینی تولید ۵۶۵ هزار تن گوجه فرنگی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی تولید ۵۶۵ هزار تن گوجه فرنگی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: برداشت محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر از آبان‌ماه آغاز شده است.

خسرو عمرانی اضافه کرد: گوجه‌فرنگی خارج از فصل در شهرستان‌های دیر، کنگان، دشتستان، جم، دشتی استان بوشهر کشت می‌شود که بیشترین میزان کشت مربوط به شهرستان دیر با پنج هزار و ۴۰۰ هکتار است.

وی با اشاره به برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل از مزارع مناطق بخش ارم و بوشکان شهرستان دشتستان و مناطقی از شهرستان جم خاطرنشان کرد:۶۰ درصد به صورت تازه خوری و ۴۰ درصد به صورت فرآوری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بیشترین میزان برداشت محصول گوجه‌فرنگی خارج از فصل استان بوشهر در دی‌ماه و کمترین میزان برداشت در آبان‌ماه است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت گوجه فرنگی رفته است، افزود: در دشتستان دو هزار هکتار گوجه فرنگی کشت شده است که پیش‌بینی می شود ۱۲۵ هزار تن محصول برداشت شود.

عمرانی با اشاره به اینکه بخشی از محصولات گوجه‌فرنگی استان بوشهر به خارج از کشور صادر می‌شود، ادامه داد: بخشی از محصول به بازارهای داخلی می‌رود و بخشی نیز به رب تبدیل می‌شود.

برنامه‌ریزی مناسبی در تولید گوجه‌فرنگی نیست

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در هفته‌های اخیر را می‌تواند عدم تناسب عرضه و تقاضای این محصول در سطح بازار دانست که هم‌اکنون استان بوشهر یکی از تنها تولیدکنندگان این محصول است.

در برخی از فصول و به دلیل ورود همزمان محصول گوجه‌فرنگی از استان‌های مختلف به بازار شاهد کاهش چشمگیر قیمت این محصول هستیم که برخی از کشاورزان حتی قادر به برداشت محصول خود نیستند و آن را رها می‌کنند.

در برخی از فصول نیز میزان تولید این محصول به قدری کاهش می‌یابد که مثل این روزها قیمت گوجه‌فرنگی به قدری در بازار بالا می‌رود که مردم قادر به خرید آن نیستند.

اقتصاد ایران از منحنی‌های تار عنکبوتی پیروی می‌کند؛ یعنی کشور یک سال با افزایش و سال بعد با کاهش تولید، به خصوص در بحث سبزی و صیفی مواجه بوده است به گفته شهرام جبارزادگان مدیر روابط‌ عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، دلیل کمبود گوجه‌فرنگی در سطح شهر، شرایط فصلی است و توزیع این محصول نیز کمتر از میزان معمول است.

حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی که امسال اقدام به خرید و جمع آوری گوجه فرنگی های مازاد کشاورزان کرده است، نیز می‌گوید: سال گذشته به دلیل کاهش سطح زیر کشت و مسائلی که در زمینه تولید گوجه فرنگی وجود داشت، قیمت این محصول افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

وی اضافه کرد: این موضوع، سیگنال‌های اشتباهی به تولیدکنندگان داد که امسال هم می‌توانند همچنان با کشت گوجه فرنگی و حتی افزایش سطح زیر کشت با افزایش قیمتی رو به رو شوند.

شیرزاد گفت: متاسفانه اقتصاد ایران از منحنی‌های تار عنکبوتی پیروی می‌کند؛ یعنی با همین سیگنال‌هایی که داده می‌شود، کشور یک سال با افزایش و سال بعد با کاهش تولید، به خصوص در بحث سبزی و صیفی مواجه بوده است.

قیمت گوجه‌فرنگی افت می‌کند

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک‌شدن به روزهای اوج برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر اظهار داشت: برداشت محصول از ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر آغاز شده است.

محمد تقی منوچهری با اشاره به پیش‌بینی برداشت ۵۶۵ هزار تن محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این میزان محصول از آبان‌ماه تا اردیبهشت‌ماه در سطح استان برداشت خواهد شد.

برداشت این محصول در دیماه به اوج خواهد رسید و در ۲۰ روز آینده شاهد افزایش چشمگیر ورود محصول به بازار و کاهش قیمت آن خواهیم بود وی با اشاره به اینکه میزان برداشت آبان‌ماه در استان بوشهر ۱۰ هزار تن بوده است، تصریح کرد: برداشت این محصول در دیماه به اوج خواهد رسید و در ۲۰ روز آینده شاهد افزایش چشمگیر ورود محصول به بازار و کاهش قیمت آن خواهیم بود.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تاثیر افت دما و بارندگی هفته گذشته در استان بوشهر در قیمت گوجه فرنگی بیان کرد: افت قیمت گوجه فرنگی در بازار از نیمه ماه جاری آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گوجه فرنگی در بازار تفاوت بسیار زیادی با قیمت محصول در مزرعه دارد و اکنون قیمت این محصول در مزرعه بین چهار هزار و ۵۰۰ تا شش هزار تومان است.

انتظار می‌رود تدابیری اندیشیده شود تا ارائه محصول گوجه‌فرنگی به بازار متناسب با نیازها باشد تا قیمت این محصول تا این حد دچار نوسان نشود.

همچنین مکانیسم‌هایی اعمال شود که سود اصلی از فروش محصول به خریدار نهایی نصیب کشاورزان شود نه اینکه دلالانی که این محصول را از کشاورز می‌خرند و به خریداران تحویل می‌دهند سودی چند برابر کشاورزان داشته باشند.