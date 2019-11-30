«آستیگمات» با ساختار واقعیت مجازی تولید شد/ کارگردان برنامه باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه اینترنتی واقعیت مجازی «آستیگمات» به سردبیری و کارگردانی علیرضا ربیع مقدم، اولین برنامه واقعیت مجازی ایران است که بصورت ویژه برنامه ای در سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تولید و از بستر اینترنت پخش شد و تولید آن همچنان ادامه دارد.

این برنامه با همت انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان مجری طرح به تولید رسیده است.

بینندگان در فصل اول این برنامه در هفت قسمت با معرفی تکنیک واقعیت مجازی (VR)، روند فیلمسازی، عینک ها، صدابرداری، مدارس فیلمسازی، پخش بین الملل و فیلمبرداری واقعیت مجازی با تورج اصلانی، کاوه سجادی حسینی، امیرشهاب رضویان، علی عسگری، محمدرضا مصباح، آرمان فیاض، محمد بخشی، هادی معنوی پور، نوشین معراجی که مهمانان برنامه هستند همراه شدند.

در سیستم های فیلمبرداری و پخش مرسوم در ایران و دنیا بیننده در هر پلان تنها می تواند یک اندازه نما با طول پلان محدود که توسط کارگردان مورد تایید نهایی قرار می گیرد را مشاهده کند ولی در واقعیت مجازی (VR)، بیننده با استفاده از عینک های واقعیت مجازی، کامپیوتر، موبایل یا تبلت می تواند با تکان دادن سر، ماوس یا دست خود، کارگردان لحظه به لحظه برنامه باشد و دیگر مجبور به دیدن یک اندازه نمای خاص با دید محدود نباشد.

تمامی قسمت های برنامه از طریق وب سایت رسمی آستیگمات قابل دسترسی است.

عوامل برنامه عبارتند از؛ سردبیر و کارگردان: علیرضا ربیع مقدم، مشاور کارگردان: معین زراعتی، مجری: امیرحسن یوسفی، صدابردار: مرتضی سامانی و محمدرضا چشمی، تدوین: کسری خلیلی، فیلمبردار و تصحیح رنگ: علیرضا ربیع مقدم، مدیر تولید: حمیدرضا صالحی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: رضا تقوی، دستیار دوم کارگردان: سپیده خیرخواه، مدیر روابط عمومی: امیرحسین نعمتی، جانشین تولید: معید لطفی، دستیار تولید: خشایار بنکدارنیا، عکاس پوستر: مصطفی جعفری، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سپهر میرنجفی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان ایران، تهیه کننده: استودیو واقعیت مجازی آلزایمر.