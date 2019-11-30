تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه نتانیاهو در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع صهیونیستی از تظاهرات هزاران نفر در تل آویو علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، حدود ۵ هزار اسرائیلی شنبه شب با تظاهرات در تل آویو خواستار استعفای نتانیاهو در پی اتهامات وارده به وی شدند.

تظاهرات کنندگان اسرائیلی با سر دادن شعار علیه نتانیاهو گفتند: استعفا بده... اسرائیل اهمیت بیشتری دارد.

گفتنی است که دادستانی رژیم صهیونیستی اخیرا در بیانیه‌ای به صورت رسمی اتهامات نتانیاهو درباره تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی را اعلام کرد.

همچنین گفته شده دادستانی رژیم صهیونیستی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس پارلمان این رژیم، خواستار سلب مصونیت پارلمانی نتانیاهو شده است.

در حال حاضر نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به این درخواست سلب مصونیت اعتراض کند.

نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی متهم است که از بازرگانان متمول هدایای ارزشمندی قبول کرده و برای جلب توجه مثبت رسانه‌ها دست به اقداماتی زده است.

اعلام اتهامات و درخواست سلب مصنویت نتانیاهو از سوی دادستان کل رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می‌گیرد که به رغم برگزاری دو انتخابات سراسری در این کشور، احزاب نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند و وضعیت تشکیل کابینه دولت در مناطق اشغالی پس از یک سال همچنان مبهم و نامشخص است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اعلام جرم علیه خود توسط دادستانی این رژیم واکنش نشان داد.

«بنیامین نتانیاهو» این اقدام را «کودتا علیه خود» توصیف کرده و تشکیل کمیته مستقلی را درباره اتهاماتی که پیرامون فساد، رشوه و خیانت در امانت به وی وارد شده است، خواستار شد.

وی همچنین اتهامات علیه خود را دروغ و ساختگی برشمرد.

در همین حال، «بنی گانتس» رئیس حزب آبی-سفید نیز در واکنش به اعلام جرم علیه نتانیاهو این اقدام را «روزی بسیار غمگین برای اسرائیل» برشمرد.