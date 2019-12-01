به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات درچهار حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری از صبح امروز آغاز شد.

استان چهارمحال و بختیاری چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و برای انتخاب نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی، ثبت نام داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز به مدت هفت روز در ۴ حوزه انتخابیه اصلی این استان آغاز شد.

هم اکنون ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری های شهرستان های شهرکرد، لردگان، بروجن و اردل در حال انجام است.