شکست تیم ملی فوتسال مقابل بلاروس/ایران قهرمان تورنمنت ۳ جانبه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه در دومین دیدار خود در تورنمنت بین المللی مشهد به مصاف بلاروس رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود بلاروس به پایان رسید.

در این بازی مهدی جاوید و علی اصغر حسن زاده برای ایران گلزنی کردند.

به این ترتیب تیم ایران با کسب تنها یک امتیاز در این تورنمنت سه جانبه با تفاضل گل بهتر نسبت به اسلواکی به عنوان دوم رسید! بلاروس هم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

ایران در بازی اول خود برابر اسلواکی به نتیجه تساوی ۵ - ۵ رسیده بود. بلاروس هم روز گذشته با نتیجه ۴ بر یک اسلواکی را شکست داده بود.

البته با توافق مسئولان دو تیم ایران و اسلواکی، دو تیم یک بازی دیگر خارج از این تورنمنت با هم برگزار می کنند تا ملی پوشان هر دو کشور به آمادگی بیشتری برسند.