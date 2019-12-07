مرحله نهایی لیگ یک بدمینتون بانوان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور جمعه در سالن بدمینتون مرحوم فرهمند ورزشگاه شهید حیدریان قم به پایان رسید و ۴ تیم حاضر در این مسابقات پس از انجام ۶ بازی به کار خود در بخش اول از مرحله نهایی پایان دادند.
تیم هیئت بدمینتون استان قم، میزبان این مرحله و پذیرای تیمهای مهر و ماه تهران، فراز شیراز و هیئت تبریز بود که در پایان این مرحله در رده سوم جدول ایستاد و برای صعود به لیگ برتر باید در دور برگشت عملکردی متفاوت داشته باشد.
در پایان دور رفت تیمهای فراز شیراز با ۹ امتیاز، مهر و ماه تهران با ۷ امتیاز و هیئت بدمینتون قم با ۵ امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند و تیم هیئت تبریز چهارم شد در حالی که ۲ تیم از میان این ۴ تیم به لیگ برتر بدمینتون زنان راه خواهند یافت.
این ۴ تیم بار دیگر و در دور برگشت این مرحله با هم مسابقه میدهند تا تکلیف تیمهای صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود. این در حالی است که تیم بدمینتون قم سال گذشته نیز در این مرحله حضور داشت و با کسب عنوان سوم از حضور در لیگ برتر باز ماند و این اتفاق در حال تکرار شدن است.
نتایج این مسابقات بدین شرح است:
فراز شیراز ۴ - مهرو ماه تهران ۱
تیم هیئت بدمینتون استان قم، میزبان این مرحله و پذیرای تیمهای مهر و ماه تهران، فراز شیراز و هیئت تبریز بود که در پایان این مرحله در رده سوم جدول ایستاد و برای صعود به لیگ برتر باید در دور برگشت عملکردی متفاوت داشته باشد.
در پایان دور رفت تیمهای فراز شیراز با ۹ امتیاز، مهر و ماه تهران با ۷ امتیاز و هیئت بدمینتون قم با ۵ امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار گرفتند و تیم هیئت تبریز چهارم شد در حالی که ۲ تیم از میان این ۴ تیم به لیگ برتر بدمینتون زنان راه خواهند یافت.
این ۴ تیم بار دیگر و در دور برگشت این مرحله با هم مسابقه میدهند تا تکلیف تیمهای صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود. این در حالی است که تیم بدمینتون قم سال گذشته نیز در این مرحله حضور داشت و با کسب عنوان سوم از حضور در لیگ برتر باز ماند و این اتفاق در حال تکرار شدن است.
نتایج این مسابقات بدین شرح است:
فراز شیراز ۴ - مهرو ماه تهران ۱
هیئت قم ۳ - هیئت تبریز ۲
فرار شیراز ۳ - هیئت قم ۲
مهرو ماه تهران ۴ - هیئت تبریز ۱
فراز شیراز ۵ - هیئت تبریز صفر
مهرو ماه تهران ۳ - هیئت قم ۲
نظر شما