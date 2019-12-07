کشف تجهیزات داعش در استان صلاح الدین توسط حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی از کشف تجهیزات نظامی باقی مانده از عناصر داعش در استان صلاح الدین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی موفق شدند این تجهیزات نظامی را در منطقه بیجی واقع در استان صلاح الدین کشف و ضبط کنند.

این نیروها اعلام کردند که تجهیزات مذکور شامل تعدادی موشک و تجهیزات انفجاری و لوازم مربوط به ساخت بمب ها متعلق به داعش است.

روز گذشته حشد شعبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که یگانهای تیپ ۲۱ برای تامین امنیت مناطق مهم و راهبردی میان استانهای صلاح الدین و کرکوک برای ممانعت از نفوذ تکفیری ها و حفظ امنیت شهرهای آزاد شده، به شکل گسترده ای در این مناطق مستقر شدند.